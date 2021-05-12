 
مباشر

ظريف يعلن افتتاح قنصلية في حلب واستعداد إيران لمراقبة الانتخابات بسوريا

أخبار العالم

ظريف يعلن افتتاح قنصلية في حلب واستعداد إيران لمراقبة الانتخابات بسوريا
Reuters FIRAS MAKDESI
ظريف عقب لقائه المقداد في دمشق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qdr5

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن افتتاح القنصلية العامة الإيرانية في حلب، مشيرا إلى أن بلاده تتطلع لأن يسهم ذلك في توسيع نطاق التعاون بين البلدين. 

إقرأ المزيد
ظريف يبدأ زيارة إلى سوريا لبحث تطورات المنطقة وفلسطين
ظريف يبدأ زيارة إلى سوريا لبحث تطورات المنطقة وفلسطين

وشدد ظريف عقب لقائه نظيره السوري فيصل المقداد، "على أهمية الانتخابات القادمة في مستقبل سوريا"، مؤكدا استعداد إيران التام للحضور بصفة مراقب في هذه الانتخابات.

وعلى صعيد آخر، شدد ظريف على أن "العدوان الصهيوني سيواجه المقاومة قطعا"، مؤكدا "مسؤولية المجتمع الدولي في وضع حد للعدوان الإسرائيلي الأخير".

وردا على سؤال حول العلاقات الإيرانية - السعودية، قال ظريف: "نحن مستعدون للتعاون الوثيق مع السعودية، ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى إحلال السلام والاستقرار في اليمن".

المصدر: إيرنا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا