سياحة التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" تنطلق في 17 مايو في سان مارينو

قال وزير السياحة في سان مارينو، فيديريكو بيديني أماتي، إن سياحة التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكوفيد-18، ستنطلق في بلاده اعتبارا من 17 مايو.

ونوه الوزير بأن حكومة بلاده تخطط بدءا من ذلك التاريخ، لاستقبال السائحين الراغبين بالتطعيم مع استخدام اللقاح الروسي المذكور.

وأضاف الوزير: "بفضل لقاح سبوتنيك V، سنتمكن من إطلاق حملة تطعيم سياحية للراغبين. وستظهر إمكانية تطعيم الأشخاص الذين لا يعيشون في سان مارينو ولا يعتبرون من المقيمين في إيطاليا، باستخدام اللقاح الروسي سبوتنيك V. خطتنا جاهزة ويمكننا إطلاقها اعتبارا من 17 مايو".

وتابع الوزير القول إنه سيتم السماح للراغبين في التطعيم بجرعتين بالبقاء مدة

28 يوما كحد أقصى بعد وصولهم إلى سان مارينو، ويجب تلقي الجرعة الأولى في الأسبوع الأول من الوصول.

من جانبه أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في وقت سابق، أن استخدام هذا اللقاح الروسي، سمح لسان مارينو أن تصبح أول دولة تنتصر على فيروس كورونا في أوروبا.

المصدر: Sputnik V