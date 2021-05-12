وسائل إعلام إسرائيلية: 5 قتلى إسرائيليين بمدينة اللد شرق تل أبيب

أعلنت القناة 12 العبرية فجر الأربعاء عن مقتل إسرائيلي، وإصابة آخر بجروح خطيرة بمدينة اللد، إثر الضربات الصاروخية من غزة، لتصل حصيلة القتلى الإسرائيليين في اللد إلى 5.

وأفادت القناة، بمقتل إسرائيلي وإصابة آخر بجروح خطيرة بعد إصابة مباشرة من الهجوم الصاروخي على منزل في منطقة "يهود" القريبة من مطار بن غوريون الدولي.

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وأشارت إلى ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 5 بعد الإعلان عن مقتل سيدة وطفلها في مدينة اللد.

المصدر: وكالات