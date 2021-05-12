 
مباشر

وسائل إعلام إسرائيلية: 5 قتلى إسرائيليين بمدينة اللد شرق تل أبيب

أخبار العالم

وسائل إعلام إسرائيلية: 5 قتلى إسرائيليين بمدينة اللد شرق تل أبيب
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qdl5

أعلنت القناة 12 العبرية فجر الأربعاء عن مقتل إسرائيلي، وإصابة آخر بجروح خطيرة بمدينة اللد، إثر الضربات الصاروخية من غزة، لتصل حصيلة القتلى الإسرائيليين في اللد إلى 5.

وأفادت القناة، بمقتل إسرائيلي وإصابة آخر بجروح خطيرة بعد إصابة مباشرة من الهجوم الصاروخي على منزل في منطقة "يهود" القريبة من مطار بن غوريون الدولي.

إقرأ المزيد
إعلان حالة الطوارىء في اللد ونتنياهو يوافق على إرسال كتائب تابعة لحرس الحدود إلى المدينة
إعلان حالة الطوارىء في اللد ونتنياهو يوافق على إرسال كتائب تابعة لحرس الحدود إلى المدينة

وأشارت إلى ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 5 بعد الإعلان عن مقتل سيدة وطفلها في مدينة اللد.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا