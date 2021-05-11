المواجهات تتجدد في مدن الداخل.. إحراق سيارات ومطعم.. وعمدة مدينة اللد يطلب التدخل السريع

تجددت المواجهات ليل الثلاثاء في مدينتي اللد والرملة وعدد من مدن الداخل بين شبان فلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين.

وذكرت الأنباء أن شبانا في الرملة، أحرقوا عشرات السيارات للمستوطنين في المدينة، وقالت الشرطة إنها اضطرت لإخلاء عشرات اليهود خوفا على حياتهم.

وفي عكا أضرم المحتجون النار بأحد المطاعم في المدينة، كما أحرقت نقطة للشرطة، وسيارات للمستوطنين بالإضافة إلى إضرام النارن في كنيس يهودي.

שריפות בכמה מוקדים בלוד בשל הצתות. בין היתר פרצה שריפה בכביש 40, וניידת משטרה וקטנוע משטרתי הוצתו. חמישה נעצרו. מאות שוטרים וכוחות מג"ב נמצאים בעיר

(צילום: באדיבות עמאר אסאדי)@hadasgrinbergpic.twitter.com/lqENqvtnXN — כאן חדשות (@kann_news) May 11, 2021

מסעדת אורי בורי בעיר העתיקה בעכו הוצתה@CBeyarpic.twitter.com/mB9y8GI9ol — כאן חדשות (@kann_news) May 11, 2021

מכוניות יהודים הוצתו בהפרות סדר בלוד

(אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/uAxQpaJWdc — כאן חדשות (@kann_news) May 11, 2021

كما وقعت مواجهات عنيفة في اللد بين الشرطة والشبان الفلسطينيين، وقالت الشرطة إنها أخلت عشرات العائلات اليهودية من منازلها في المدينة بسبب الأحداث.

وفي ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، أصيب إسرائيلي بحجر في رأسه بعد مهاجمة متظاهرين لسيارته في مدينة اللد، ووصفت إصابته بالخطيرة.

وبدأت الاشتباكات في اللد بتشييع جنازة الرجل الذي استشهد الليلة الماضية في المدينة.

كما انطلقت مظاهرات حاشدة في سخنين، وحيفا، والناصرة، ورهط، والطيبة، ودير الأسد، والبعنة، وطمرة، وباقة الغربية، ومجد الكروم، ويافا، وكفر قرع، وعرعرة، والمشهد وبلدات أخرى، ردا على اعتداءات الاحتلال في القدس الشرقية المحتلة، وقطاع غزة.

وشهدت المظاهرات مواجهات مع الشرطة التي اعتقلت وتسببت بإصابة متظاهرين.

المصدر: RT + وسائل إعلام