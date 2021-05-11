زعيم المعارضة الفنزويلية يقترح رفع العقوبات الأمريكية عن بلاده

اقترح زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو رفع العقوبات الأمريكية تدريجيا عن بلاده، لحفز حكومة الرئيس نيكولاس مادورو على التوصل لاتفاق مع أحزاب المعارضة.

وفي فيديو نشره على "تويتر"، اقترح غوايدو "اتفاقا وطنيا" يتضمن جدولا لإجراء انتخابات عامة تخوضها جميع الأحزاب السياسية المعارضة، والحزب الاشتراكي الحاكم.

Nuestro objetivo es salir de la tragedia y recuperar la democracia. En eso debemos mantener el foco.



Nuestro adversario hoy es la brutal dictadura que enfrentamos.



Este es mi mensaje al país: pic.twitter.com/NjNH7Csu3z — Juan Guaidó (@jguaido) May 11, 2021

وقال: "هدفنا هو الخروج من المأساة واستعادة الديمقراطية.. يجب أن نركز على ذلك. خصمنا هو الديكتاتورية الوحشية التي نواجهها".

المصدر: "رويترز" + RT