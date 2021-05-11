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زعيم المعارضة الفنزويلية يقترح رفع العقوبات الأمريكية عن بلاده

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زعيم المعارضة الفنزويلية يقترح رفع العقوبات الأمريكية عن بلاده
Reuters
زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو
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اقترح زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو رفع العقوبات الأمريكية تدريجيا عن بلاده، لحفز حكومة الرئيس نيكولاس مادورو على التوصل لاتفاق مع أحزاب المعارضة.

وفي فيديو نشره على "تويتر"، اقترح غوايدو "اتفاقا وطنيا" يتضمن جدولا لإجراء انتخابات عامة تخوضها جميع الأحزاب السياسية المعارضة، والحزب الاشتراكي الحاكم.

وقال: "هدفنا هو الخروج من المأساة واستعادة الديمقراطية.. يجب أن نركز على ذلك. خصمنا هو الديكتاتورية الوحشية التي نواجهها".

المصدر: "رويترز" + RT

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