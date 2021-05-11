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"القناة 12": صواريخ استهدفت مدينة أسدود خلال وجود غانتس الذي هرب إلى مكان محصن

أخبار العالم

Reuters DAN WILLIAMS
بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي يزور حدود قطاع غزة في مارس2021
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أفادت "القناة 12" الإسرائيلية، بأن الصواريخ التي أطلقتها "فصائل المقاومة" من غزة، استهدفت مدينة أسدود خلال وجود وزير الدفاع بيني غانتس فيها والذي هرب إلى مكان محصن.

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وأعلنت "كتائب القسام" في بيان، توجيه الضربة الصاروخية "الأكبر" لمدينتي أسدود وعسقلان ردا على استهداف المنازل في قطاع غزة. 

وشنت فصائل المقاومة الفلسطينية ظهر اليوم الثلاثاء، رشقات من عشرات الصواريخ بصورة متزامنة، وقال مراسلنا إن بعضها كان "بعيد المدى".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أوعز بوقت سابق اليوم للجيش، بمواصلة الهجمات على غزة، فيما استدعى الجيش الإسرائيلي 5 آلاف عنصر احياط إلى الخدمة.

بدوره، أوعز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، اليوم الثلاثاء، بمواصلة استهداف نشطاء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، داعيا القوات الإسرائيلية للاستعداد لتوسيع المعركة دون قيود زمنية. 

المصدر: القناة 12 الإسرائيلية+ RT

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