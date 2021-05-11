غزة.. "كتائب القسام" تعلن سقوط قتلى في صفوفها و"سرايا القدس" تنعى اثنين من قادتها

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الثلاثاء، سقوط قتلى في صفوفها جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة، متحدثة عن مفقودين.

وفي بيان لها، لم تحدد فيه مكان الغارة الإسرائيلية، قالت "كتائب القسام" إن "العدو قام بقصف هدف كان يتواجد فيه مجاهدونا في إطار رفع الجهوزية والاستعداد لصد العدوان، ولدينا شهداء ومفقودين".

من جهة أخرى، أفاد مراسلنا في قطاع غزة، بمقتل قائدين في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، هما سامح المملوك وكامل قريقع، في غارة إسرائيلية.

وشنت فصائل المقاومة الفلسطينية ظهر اليوم الثلاثاء، رشقات من عشرات الصواريخ بصورة متزامنة، وقال مراسلنا إن بعضها كان "بعيد المدى".

المصدر: RT

سائد السويركي - قطاع غزة