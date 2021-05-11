الخارجية الروسية: لافروف وغوتيريش سيناقشان الوضع في القدس الشرقية

أعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو جاهزة لعقد اجتماع وزاري للمجموعة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط في "أي لحظة".

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ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن المصدر أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، سيناقشان أثناء محادثاتهما المخططة في موسكو احتمال إجراء الاجتماع الوزاري للمجموعة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط والتصعيد الجديد في القدس الشرقية.

وردا على سؤال صحفي بهذا الشأن قال: "إننا جاهزون للاجتماع الوزاري. ونؤيد هذه الفكرة بنشاط. وسيصل أنطونيو غوتيريش إلى موسكو قريبا وهو الذي يلعب دور منسق عقد هذا اللقاء. ونقول له دائما: "دعنا نحاول (تنظيم اللقاء)، لأن ذلك سيتوقف على جاهزية الأمريكيين وخاصة (وزير الخارجية الأمريكي أنتوني) بلينكن، لأن سيرغي فيكتوروفيتش (لافروف) جاهز للمشاركة في الاجتماع في أي لحظة".

المصدر: نوفوستي