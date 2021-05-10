علييف للفرنسيين: عليكم أن تنظروا لأنفسكم في المرآة قبل انتقاد الغير

دعا الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف المسؤولين في باريس إلى أن ينظروا لأنفسهم في المرآة قبل انتقاد الآخرين، مذكرا بجماجم قادة حركة المقاومة الوطنية الجزائرية في المتحف الفرنسي.

وجاءت تعليقات علييف ردا على الانتقادات الموجهة لباكو عقب عرض حديقة الغنائم الحربية في العاصمة الأذربيجانية الأسلحة الأرمنية المغتنمة في قره باغ.

وقال علييف في مقابلة تلفزيونية: "يجب وقف الحملة القذرة ضد أذربيجان في ما يتعلق بمنتزه غنائم الحرب.. في المتحف الفرنسي جماجم قتلى قادة حركة المقاومة الوطنية الجزائرية.. فليذهبوا وينظروا إلى أنفسهم في المرآة، كم مرة يجب أن أكرر هذا؟".

وأضاف: "عليهم أن يهتموا بشؤونهم الخاصة.. هم يعانون من المشاكل بأنفسهم.. هناك الآلاف من المشاكل لديهم".

وتم افتتاح حديقة تذكار الحرب في منطقة خاتاي في باكو في منتصف أبريل، وإنشاء مركز معلومات ومتجر للهدايا التذكارية في الموقع، حيث تم حفر خنادق اصطناعية وتركيب نماذج للجنود الأرمن، ورسم صورة لجندي أرمني على إحدى الدبابات التي تم اغتنامها.

من جهته، اعتبر القائم بأعمال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان الحديقة، "متحفا للمعاناة والضحايا"، مشيرا إلى أنها "أكثر مظاهر رهاب الأرمن وكراهية الأجانب".

ووجه نائب الجمعية الوطنية الفرنسية الكسندرا لويس، الانتقادات لباكو على افتتاح الحديقة، وقال: "النظام الذي يحول موت الناس إلى نصر لن يتحول إلى ديمقراطية".

المصدر: "نوفوستي"