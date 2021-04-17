أذربيجان تعرض غنائم الحرب من الصراع في قرة باغ

افتتحت أذربيجان حديقة في العاصمة باكو للتذكير بالحرب الأخيرة في إقليم ناغورنو قره باغ، حيث عرضت غنائم الحرب التي حازها الجيش الأذربيجاني.

وتوضح اللقطات المصورة، العديد من الدبابات والمركبات القتالية بالإضافة إلى المدفعية والعربات العسكرية، وكان العنصر الأبرز من المعروضات جدارية تذكارية تتكون من 2000 لوحة للسيارات بأرقام أرمينية.

وتجاوز عدد القطع العسكرية المعروضة الـ 300 قطعة، فيما شكلت المعدات العسكرية الثقيلة 150 منها.

المصدر: رابتلي