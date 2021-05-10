برلماني ألماني يتحدث عن انطباعاته بعد تلقي لقاح روسي في موسكو

قال ديتير دام عضو البوندستاغ (البرلمان) الألماني عن حزب اليسار، إنه تلقى في موسكو اليوم، الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V " المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف البرلماني، للصحفيين بعد حصوله على شهادة التطعيم: "لدي شعور رائع. كل شيء جيدا وعلى ما يرام، شكرا جزيلا".

ونوه عضو البوندستاغ، برغبته في احتساء بعض البيرة، ولكن أقر بأنه تم تحذيره بضرورة عدم تناول المشروبات الكحولية على مدى 3 أيام بعد التطعيم.

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وقال مازحا: "لكني أعتقد أن سبوتنيك لقاح جيد لدرجة أنه يمكن محاولة شرب بعض الجعة. أعتقد أن اللقاح تم إجراؤه بشكل جيد لدرجة أنني أستطيع أن أحاول شرب البيرة".

وكان ديتير دام، قد وصل يوم أمس إلى موسكو، وأعلن أنه جاء لتلقي اللقاح الروسي ضد كوفيد.

وشرح سبب اختياره للقاح "سبوتنيك V"، بأنه لقاح نواقل يعتمد على الفيروس الغدي البشري، لذلك هو "لقاح تقليدي أكثر، وهو أكثر أمانا من حيث الآثار الجانبية".

المصدر: نوفوستي