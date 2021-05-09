برلماني ألماني يقصد موسكو للحصول على حقنة "سبوتنيك V"

قال ديتير دام عضو البوندستاغ (البرلمان) الألماني عن حزب اليسار، إنه وصل إلى موسكو، ليتلقى لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.

وأعرب البرلماني الألماني، عن ثقته بأن عدم وصول "سبوتنيك V" إلى ألمانيا حتى الآن، يعود إلى أسباب سياسية.

Депутат Бундестага приехал в Москву привиться "Спутником V" https://t.co/bkVA73fMNVpic.twitter.com/fu6DeZMfgh — РИА Новости (@rianru) May 9, 2021

وقال النائب: "هذه محاولة لجلب الضرر للعلاقات بين روسيا وألمانيا، في كل فرصة ممكنة. حكومتنا، للأسف مستعدة حتى للتضحية بأرواح المواطنين الألمان من أجل أغراض سياسية".

وشرح سبب اختياره للقاح "سبوتنيك V"، بأنه لقاح نواقل يعتمد على الفيروس الغدي البشري، لذلك هو "لقاح تقليدي أكثر".

وأضاف: "لقد عملت في الطب وعلم النفس، وأنا أعلم أن لقاحات النواقل الكلاسيكية أفضل لجهاز المناعة البشري من اللقاحات الحديثة. وبهذا المعنى، فإن لقاح سبوتنيك أفضل من لقاح أسترازينيكا". وشدد على أن هذا اللقاح الروسي، أكثر أمانا من وجهة نظر الآثار الجانبية.

المصدر: نوفوستي