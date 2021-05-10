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الخارجية الإيرانية تستدعي السفير العراقي في طهران وتسلمه رسالة احتجاج

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الخارجية الإيرانية تستدعي السفير العراقي في طهران وتسلمه رسالة احتجاج
Reuters
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استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير العراقي في طهران وسلمته رسالة احتجاج على الهجوم الذي تعرضت له القنصلية الإيرانية في كربلاء.

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وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، إن المدير العام لوزارة الخارجية دعا إلى اتخاذ الإجراءات الأمنية من قبل الحكومة العراقية لحماية البعثات الدبلوماسية الإيرانية بموجب اتفاقية فيينا لعام 1963 في أعقاب "هجوم متمردين على القنصلية الإيرانية العامة في كربلاء".
وأكد سفير العراق أن حكومة العراق بصفتها الحكومة المضيفة ملتزمة بضمان أمن وسلامة البعثات.

وكان عشرات المتظاهرين قد أحرقوا الإطارات أمام القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء، احتجاجا على مقتل الناشط إيهاب الوزني ليلة السبت الأحد.

المصدر: RT

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