إيران تدين الهجوم على قنصليتها في كربلاء

دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء جنوبي العراق أمس الأحد.

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وقال خطيب زاده في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: "ندين بشدة الهجوم على البعثات الدبلوماسية الإيرانية في العراق وندعو الحكومة العراقية إلى العمل بمسؤولياتها في حماية البعثات الدبلوماسية الإيرانية بشكل دقيق".

وأضاف أن الخارجية الإيرانية سلمت مساء الأحد مذكرة احتجاج للسفارة العراقية في طهران.

وكان عشرات المتظاهرين قد أحرقوا الإطارات أمام القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء، احتجاجا على مقتل الناشط إيهاب الوزني ليلة السبت الأحد.

المصدر: RT