 
مباشر

إيران تدين الهجوم على قنصليتها في كربلاء

أخبار العالم العربي

إيران تدين الهجوم على قنصليتها في كربلاء
Reuters
تشييع جنازة الناشط إيهاب الوزني في كربلاء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qd1d

دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في مدينة  كربلاء جنوبي العراق أمس الأحد.

إقرأ المزيد
مراسلنا: محتجون يحرقون الإطارات أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء احتجاجا على مقتل ناشط (فيديو)
مراسلنا: محتجون يحرقون الإطارات أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء احتجاجا على مقتل ناشط (فيديو)

وقال خطيب زاده في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: "ندين بشدة الهجوم على البعثات الدبلوماسية الإيرانية في العراق وندعو الحكومة العراقية إلى العمل بمسؤولياتها في حماية البعثات الدبلوماسية الإيرانية بشكل دقيق".

وأضاف أن الخارجية الإيرانية سلمت مساء الأحد مذكرة احتجاج للسفارة العراقية في طهران.

وكان عشرات المتظاهرين قد أحرقوا الإطارات أمام القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء، احتجاجا على مقتل الناشط إيهاب الوزني ليلة السبت الأحد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا