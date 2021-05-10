نتنياهو: ما يحصل في القدس ليس جديدا بل يدور منذ مئات السنين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن ما يحصل في القدس ليس جديدا بل يدور منذ مئات السنين، متهما وسائل الإعلام العالمية بنقل هذه الأحداث بصورة خاطئة.

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وشدد نتنياهو على أنه يساند أفراد الشرطة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية في التعامل مع الصراع الدائر حول القـدس.

وأضاف نتنياهو، خلال المراسم الرسمية التي أقيمت في جبل هرتسل إحياء لذكرى اليهود الإثيوبيين الذين هلكوا في طريقهم إلى إسرائيل، إنه "يدور حاليا صراع حول قلب القدس. إنه ليس بصراع جديد، وإنما هو عبارة عن صراع يدور ما بين عدم التسامح والتسامح، وبين العنف المعربد والنظام والقانون. إن هذا الصراع ليس جديا كونه يدور حول القدس وقلب القدس منذ مئات السنين، منذ صعود الديانات السماوية الثلاث".

وتابع أنه "في بعض الأحيان كانت الهيمنة لطرف واحد بادر إلى استبعاد الطرفين الآخرين، وفي أحيان أخرى تبدلت الأدوار بين الأطراف، لكن الشيء نفسه تكرر. يمكن الجزم أنه وعلى مر تاريخ مدينة القدس الطويل، لم نشهد مثل هذه الفترة الطويلة من الاستقرار والأمان حيث يتم السعي لضمان حرية العبادة والتسامح لجميع، إلا تحت السيادة الإسرائيلية منذ عام 1967."

ولفت نتنياهو إلى أنها "ليست مهمة نستطيع إنجازها دون الاضطرار بين الفينة والأخرى لمواجهة تلك القوى التي تتصرف بعدم التسامح والمعنية بسلب حقوقنا أولا لكن ليس الحقوق الخاصة بنا فحسب، في جبل الهيكل (الاسم الذي يطلقه اليهود على المسجد الأقصى) وفي غيره من الأماكن المقدسة".

وأكد نتنياهو أنه مصر "على ضمان حقوق الجميع حيث يحتم ذلك أحيانا الصمود والوقوف الثابت على غرار ما يقوم به حاليا أفراد الشرطة الإسرائيلية وأجهزتنا الأمنية. نحن نساندهم في هذا الصراع العادل، رغم أن وسائل الإعلام العالمية تنقل هذه الأحداث بصورة خاطئة، ومجانبة للصواب ومضللة. إن الحقيقة سوف تنتصر لكن يتعين علينا مواصلة المجاهرة بها دائما".

المصدر: RT