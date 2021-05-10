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القوات الإسرائيلية تصادر مفاتيح المسجد الأقصى من حراس الأوقاف الإسلامية

أخبار العالم العربي

القوات الإسرائيلية تصادر مفاتيح المسجد الأقصى من حراس الأوقاف الإسلامية
Reuters
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أفادت مراسلتنا بأن القوات الإسرائيلية قامت بمصادرة مفاتيح المسجد الأقصى من حراس الأوقاف الإسلامية.

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وتجددت المواجهات داخل المسجد الأقصى بين الفلسطينيين المرابطين داخله والقوات الإسرائيلية، التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والصوتية وأطلقت عيارات مطاطية تجاه الفلسطينيين.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وقوع أكثر من 180 إصابة اليوم الاثنين خلال المواجهات في المسجد الاقصى ومحيط البلدة القديمة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 80 إصابة نقلت إلى مستشفيات: "المقاصد والفرنساوي والمستشفى الميداني للهلال".

وأكد رئيس مجلس أوقاف القدس عبدالعظيم سلهب، أن الوضع في القدس الآن خطير جدا، حيث "حول الاحتلال ساحات المسجد الأقصى إلى ساحة حرب".

وناشد سلهب الملك الأردني عبدالله الثاني صاحب الوصاية على المقدسات في القدس، أن يبذل قصارى جهده لوقف هذه الاعتداءات على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى.

المصدر: RT

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