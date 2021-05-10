بالفيديو.. مستوطن يحاول دهس شبان فلسطينيين قرب باب الأسباط بالقدس

أفادت مراسلتنا بالقدس، بمحاولة أحد المستوطنين دهس شبان فلسطينيين اليوم الاثنين قرب باب الأسباط.

إقرأ المزيد

ويظهر في مقطع الفيديو، رجل يقود سيارة بيضاء اللون، يحاول دهس مشاة عند باب الأسباط بالمسجد الأقصى بالقدس.

ونقلت المراسلة عن شهود عيان قولهم إن حادث الدهس كان مقصودا.

يأتي ذلك تزامنا مع تجدد المواجهات داخل المسجد الأقصى بين الفلسطينيين المرابطين داخله والقوات الإسرائيلية، التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والصوتية وأطلقت عيارات مطاطية تجاه الفلسطينيين.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وقوع أكثر من 180 إصابة اليوم الاثنين خلال المواجهات في المسجد الاقصى ومحيط البلدة القديمة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 80 إصابة نقلت إلى مستشفيات: "المقاصد والفرنساوي والمستشفى الميداني للهلال".

المصدر: RT