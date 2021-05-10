لافروف يلتقي علييف في باكو

قالت الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيلتقي في إطار زيارته إلى أذربيجان، مع رئيس الجمهورية إلهام علييف.

وأضافت الوزارة في بيانها: "سيقوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بزيارة عمل الى باكو يومي 10 و 11 مايو، ومن المقرر ان يلتقي في إطارها مع رئيس جمهورية أذربيجان الهام علييف ويجري مباحثات مع وزير الخارجية جيهون بيراموف".

وذكر البيان، أن الجانب الروسي ينوي مواصلة الحوار المنفتح القائم على الاحترام المتبادل، حول كامل طيف العلاقات مع أذربيجان - في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.

وقال البيان: "سيتم التركيز بشكل خاص، على التنفيذ الشامل لإعلان قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا بتاريخ 9 نوفمبر 2020 و 11 يناير 2021. وسيتم النظر في الوضع في قره باغ، والجوانب الإنسانية في التسوية هناك وقضايا إعادة الإعمار بعد النزاع".

وسيبحث لافروف مع نظيره الأذربيجاني كذلك، المسائل المتعلقة بتنسيق التعاون على المنصات الإقليمية والدولية الرائدة - رابطة الدول المستقلة، والأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وحركة عدم الانحياز، ومجلس أوروبا، ومنظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود".

المصدر: تاس