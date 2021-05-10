قتلى وجرحى بانفجار حافلة جنوبي أفغانستان

أفادت السلطات الأفغانية صباح اليوم الاثنين بمقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين بتفجير استهدف حافلة ركاب جنوبي البلاد.

وذكر غول إسلام سيال المتحدث باسم حاكم إقليم زابل أن الانفجار وقع في وقت متأخر من ليل الأحد، مضيفا أن 25 شخصا أصيبوا بينهم نساء وأطفال في حالة حرجة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن الحافلة تم استهدافها بقنبلة زرعت على جانب الطريق، محملة حركة "طالبان" مسؤولية الحادث.

وفي حادث مماثل، لقي مدنيان مصرعهما وأصيب 9 آخرون في انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق استهدف حافلة في منطقة بول ماتاك في إقليم بروان صباح اليوم الاثنين، حسب مسؤوليين صحيين.

وقال رئيس مستشفى بروان إن الجرحى نقلوا إلى مستشفى قريب، وبينهم نساء وأطفال.

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ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارين حتى الآن.

يأتي ذلك بعد مقتل عشرات الطالبات بهجوم على مدرسة في كابل يوم السبت.

وتشهد البلاد زيادة حادة في أعمال العنف منذ أسابيع عقب إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر.

وكانت "طالبان" أعلنت في وقت متأخر الأحد عن وقف إطلاق النار ثلاثة أيام للاحتفال بعيد الفطر.

المصدر: "رويترز" + وسائل إعلام أفغانية