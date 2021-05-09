ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجارات قرب مدرسة للبنات في كابل إلى 58

أعلن مسؤولون أفغان الأحد أن عدد قتلى الانفجار الذي وقع أمام مدرسة في العاصمة كابل ارتفع إلى 58، في حين يبذل الأطباء جهودا مضنية لتوفير الرعاية الطبية لنحو 150 مصابا.

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وهز الانفجار الذي وقع مساء السبت حي داشت برجي الذي يغلب عليه الشيعة في كابل، وقال شاهد عيان إن جميع الضحايا، باستثناء 7 أو 8 أشخاص، طالبات كن عائدات إلى منازلهن عقب انتهاء اليوم الدراسي.

واتهم الرئيس الأفغاني أشرف غني حركة "طالبان" بتنفيذ الهجوم، لكن متحدثا باسم الحركة نفى أي دور "لطالبان"، وقال إن الحركة تندد بأي هجمات على المدنيين الأفغان.

وحملت عائلات الضحايا المسؤولية للحكومة الأفغانية والقوى الغربية لفشلها في وضع حد للعنف والحرب.

ولا تزال بعض العائلات تبحث عن ذويها المفقودين اليوم الأحد وتتجمع خارج المستشفيات لقراءة الأسماء المعلقة على الجدران وتفقد المشرحة.

وقال محمد رضا علي الذي كان يساعد أسر الضحايا في مستشفى خاص "كنا طوال الليل نحمل جثث فتيات وفتية إلى المدافن.. ودعينا من أجل المصابين".

يأتي الهجوم بعد أسبوع من بدء انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان، المقرر أن يكتمل بحلول 11 سبتمبر.

المصدر: رويترز