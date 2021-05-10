سيناتور روسي يتحدث عن روسيا التي يحلم بها بايدن

تحدث السناتور الروسي أليكسي بوشكوف عن روسيا التي يحلم الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتعامل معها، والرئيس الروسي الذي يرغب بالعمل معه، ودعاه في هذه المناسبة إلى الكف عن أحلامه.

وكتب بوشكوف على موقع "تيليغرام": "يحلم بايدن بروسيا التسعينات، أي بروسيا تابعة ومذعورة، مثل أوكرانيا، لكن لا يمكن إعادة روسيا إلى هناك.. لقد حدث هذا في الماضي".

ودعا السناتور الروسي رئيس الولايات المتحدة إلى "الكف عن هذه الأحلام"، مشددا على أن "آمال بايدن لن تكون مبررة".

المصدر: "نوفوستي"