بوشكوف للخارجية الأمريكية: توقفوا للحظة كلوا "تويكس"

نصح السناتور الروسي أليكسي بوشكوف ممثلي وزارة الخارجية الأمريكية، بشأن تصريحاتهم حول "حق الرد على العقوبات المضادة التي تفرضها روسيا"، بأن "يتوقفوا للحظة وأن يأكلوا تويكس".

وكتب على "تويتر": "من الأفضل أن لا ترد وزارة الخارجية، التي احتفظت بحق الرد على الإجراءات الروسية المضادة".

وأضاف: "ينبغي على ممثلي وزارة الخارجية الأمريكية، قراءة بيان الرئيس جو بايدن حول رغبة واشنطن في وقف التصعيد مع روسيا".

وتابع: "بخلاف ذلك، فإن القمة التي يخطط لها بايدن لن تعقد بالتأكيد. لقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات بالفعل على روسيا.. ومن الأفضل أن يتوقف ممثلو وزارة الخارجية للحظة، وأن يأكلوا تويكس"، في إشارة إلى إعلان شهير لأصابع البسكويت بالكراميل "تويكس Twix".

Госдепу, оставившему за собой право ответить на контрмеры России, лучше не отвечать. Пусть почитают заявление Байдена о стремлении США к де-эскалации. А не то саммит, который планирует Байден, точно не состоится. США уже ввели санкции. Госдепу лучше сделать паузу, скушать Твикс. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 17, 2021



وأعربت واشنطن، في وقت سابق، عن "أسفها لقرارات موسكو وأعلنت حق الرد عليها"، مشيرة إلى أن "العقوبات الروسية المضادة تؤدي إلى التصعيد".

وفرضت الولايات المتحدة إجراءات تقييدية جديدة ضد موسكو في الـ15 من أبريل، إذ شملت القيود 32 فردا وجمعية، بما في ذلك "منع المؤسسات المالية الأمريكية من شراء سندات حكومية روسية أثناء الطرح الأولي بعد الـ14 من يونيو، بالإضافة إلى طرد عشرة دبلوماسيين روس من البلاد".

من جهتها، نشرت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، قائمة بالإجراءات التي اتخذتها موسكو ردا على العقوبات الأمريكية، ومنها "إرسال السفير الأمريكي إلى بلاده للتشاور، والإعلان عن إيقاف الرحلات القصيرة الأمد للبعثات الدبلوماسية الأمريكية. وكذلك تقليص حركة الدبلوماسيين الأمريكيين في جميع أنحاء البلاد، ودعوة 10 دبلوماسيين أمريكيين إلى مغادرة روسيا".

كما أفادت الوزارة بأنها تخطط لإنهاء أنشطة الصناديق والمنظمات غير الحكومية الأمريكية، الخاضعة لسيطرة وزارة الخارجية أو المؤسسات الحكومية الأخرى للولايات المتحدة، في أراضي روسيا.

ومنعت موسكو، بالإضافة إلى ذلك، 8 مسؤولين حاليين وسابقين في الإدارة الأمريكية من دخول البلاد.

المصدر: "نوفوستي"