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مادورو يهنئ روسيا بعيد النصر

أخبار العالم

مادورو يهنئ روسيا بعيد النصر
Reuters
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
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هنأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الشعب الروسي وقيادته بعيد النصر على ألمانيا النازية وحلفائها في الحرب العالمية الثانية، مشيدا بدور الشعب الروسي في هذا النصر.

وكتب مادورو: "نحتفل بمرور 76 عاما على الانتصار التاريخي على الفاشية في الحرب الوطنية العظمى".

وأكد أن "الانتصار تحقق بفضل شجاعة وصمود الشعب الروسي".

وأرفق مادورو التغريدة بصورة تظهر رفع راية النصر على سطح مبنى الرايخستاغ الألماني في قلب برلين في مايو 1945.


المصدر: "نوفوستي"

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