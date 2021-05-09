مادورو يهنئ روسيا بعيد النصر

هنأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الشعب الروسي وقيادته بعيد النصر على ألمانيا النازية وحلفائها في الحرب العالمية الثانية، مشيدا بدور الشعب الروسي في هذا النصر.

وكتب مادورو: "نحتفل بمرور 76 عاما على الانتصار التاريخي على الفاشية في الحرب الوطنية العظمى".

وأكد أن "الانتصار تحقق بفضل شجاعة وصمود الشعب الروسي".

وأرفق مادورو التغريدة بصورة تظهر رفع راية النصر على سطح مبنى الرايخستاغ الألماني في قلب برلين في مايو 1945.

Conmemoramos 76 años de la histórica victoria en la Gran Guerra Patria contra el fascismo. Triunfo que fue posible gracias a la valentía y los principios indoblegables del pueblo ruso, que hoy, de la mano del presidente Vladimir Putin, labran el camino del nuevo mundo de Paz. pic.twitter.com/XHlztYnbkt — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 9, 2021



المصدر: "نوفوستي"