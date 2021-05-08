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جرحى بإطلاق نار في مركز تجاري بفلوريدا - فيديو

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جرحى بإطلاق نار في مركز تجاري بفلوريدا - فيديو
Reuters MARCO BELLO
الشرطة الأمريكية - أرشيف
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أكدت شرطة منطقة أفينتورا بولاية فلوريدا الأمريكية، أن عناصرها يتعاملون مع إطلاق للنار وقع في مركز "أفينتورا مول" التجاري في المدينة، مشيرة إلى وقوع جرحى في الحادث.

ونقلت وكالة أنباء "لوكال 10"، عن شرطة المدينة، قولها، إن "إطلاق النار نجم عن مشادة بين مجموعتين من الأشخاص في متجر (هوغو بوس)، وأن الأمر تطور من المشادة ليسحب أحدهم مسدسا، ويبدأ في إطلاق النار".

وأضافت: "أصيب 3 أشخاص بالحادث، وتم نقلهم إلى مستشفى قريب لتلقي الإسعافات الأولية، حيث تبين أن جروحهم لا تشكل خطرا على حياتهم".

وتابعت: "لم يتم القبض على مطلق النار، وعناصر الأمن تبحث عنه".

وأشارت إلى أن عملاء المركز والموظفون اختبأوا في المتاجر والخزائن وغرف التخزين بينما كان ضباط شرطة يبحثون عن مطلق النار.

وأعلنت الشرطة لاحقا، عن إخلاء المركز التجاري من الرواد والعاملين فيه.


المصدر: وكالات

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