 
مباشر

مقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار في ولاية ماريلاند الأمريكية

أخبار العالم

مقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار في ولاية ماريلاند الأمريكية
Reuters Jim Bourg
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qcqk

أفادت صحيفة "بالتيمور صن" الأمريكية نقلا عن الشرطة بأن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان، بإطلاق نار وقع صباح اليوم السبت في منزل ريفي في بالتيمور بولاية ماريلاند.

وحسب مصادر محلية فقد تلقت الشرطة تقارير عن حدوث إطلاق للنار، ووصل أفرادها ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 6.40 بالتوقيت المحل.

وأكدت المصادر نفسها أن الرجل الذي فتح النار لقي حتفه على الفور.

ولم تفصح الشرطة عن تفاصيل بشأن هوية الضحيتين ومطلق النار، لكنها أشارت إلى أن أحد الضحايا في حالة خطيرة.

وبحسب الصحيفة، فإن مطلق النار معروف لسكان المنطقة، إذ سبق أن هدد مرارا جيرانه واتهمهم بالتجسس عليه بناء على أوامر من الحكومة الفيدرالية، واتصل الجيران سابقا بالشرطة بسبب سلوك الرجل.

المصدر: صحيفة "بالتيمور صن" الأمريكية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تابع على الهواء تحليق الصاروخ الصيني التائه قبيل سقوطه!