"طالبان" تدين استهداف مدرسة للبنات في العاصمة الأفغانية كابل

دانت حركة "طالبان" أفغانستان الهجوم الذي استهدفت بعد ظهر اليوم السبت مدرسة في الجزء الغربي للعاصمة كابل، ما أدى إلى سقوط 40 قتيلا على الأقل، إضافة إلى عشرات الجرحى.

وقال المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد، في بيان: "إننا ندين التفجيرات التي وقعت اليوم في منطقة داشت بارجي في كابل، والتي نفذت ضد المدنيين وتسببت للأسف في وقوع خسائر فادحة".

وأضاف: "هذه الأعمال الشريرة، هي من صنع الدوائر المشؤومة التي تعمل باسم تنظيم داعش تحت رعاية ودعم استخباراتي لإدارة كابل".

توضيح:

إننا ندين التفجيرات التي حدثت اليوم في منطقة دشت برتشي في (كابل) والتي استهدفت المدنيين وتسببت للأسف بوقوع خسائر فادحة.

هذه الأعمال الإجرامية هي من عمل الدوائر المشؤومة التي تعمل تحت رعاية إدارة كابل وبدعم استخباراتي منها باسم (داعش). — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) May 8, 2021

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وأفاد مسؤول بوزارة الداخلية الأفغانية اليوم بأن سلسلة تفجيرات استهدفت بعد ظهر اليوم السبت مدرسة في الجزء الغربي للعاصمة كابل، ما أدى إلى سقوط 40 قتيلا على الأقل، إضافة إلى عشرات الجرحى.

المصدر: وكالات