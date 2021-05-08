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"طالبان" تدين استهداف مدرسة للبنات في العاصمة الأفغانية كابل

أخبار العالم

Reuters Omar Sobhani
صورة تعبيرية
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دانت حركة "طالبان" أفغانستان الهجوم الذي استهدفت بعد ظهر اليوم السبت مدرسة في الجزء الغربي للعاصمة كابل، ما أدى إلى سقوط 40 قتيلا على الأقل، إضافة إلى عشرات الجرحى.

وقال المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد، في بيان: "إننا ندين التفجيرات التي وقعت اليوم في منطقة داشت بارجي في كابل، والتي نفذت ضد المدنيين وتسببت للأسف في وقوع خسائر فادحة".

وأضاف: "هذه الأعمال الشريرة، هي من صنع الدوائر المشؤومة التي تعمل باسم تنظيم داعش تحت رعاية ودعم استخباراتي لإدارة كابل".

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وأفاد مسؤول بوزارة الداخلية الأفغانية اليوم بأن سلسلة تفجيرات استهدفت بعد ظهر اليوم السبت مدرسة في الجزء الغربي للعاصمة كابل، ما أدى إلى سقوط 40 قتيلا على الأقل، إضافة إلى عشرات الجرحى.

المصدر: وكالات

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