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على خلفية التصعيد الأخير في القدس.. تركيا تتهم إسرائيل بـ"الإرهاب" ضد الفلسطينيين

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على خلفية التصعيد الأخير في القدس.. تركيا تتهم إسرائيل بـ
Reuters Murad Sezer
العلم التركي والعلم الفلسطيني
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اتهمت تركيا إسرائيل، بإطلاق العنان "للإرهاب" ضد الفلسطينيين وانتقدتها، على خلفية التصعيد الأخير، أمس الجمعة، في مدينة القدس.

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واعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن أنه "عار على إسرائيل ومن يلتزم الصمت في وجه الهجمات المشينة"، داعيا "الجميع إلى الوقوف في وجه سياسات الاحتلال والعدوان لدولة الفصل العنصري هذه".

من جانبه، أشار مدير الاتصالات الرئاسية في تركيا، فخر الدين ألتون، للتلفزيون الرسمي، إلى أن "إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان وستدفع الثمن"، كما نددت أحزاب معارضة بما حدث في مؤشر نادر على الوحدة.

وأضاف ألتون: "مهاجمة أبرياء أثناء صلاتهم إرهاب واضح...نرى أن هذه الهجمات على الفلسطينيين انتهاك لأهم حقوق الإنسان الأساسية"، حيث جاءت الاشتباكات في ثالث أقدس المواقع الإسلامية وفي محيط القدس الشرقية، والتي أسفرت عن إصابة 205 فلسطينيين و17 من أفراد الشرطة، وسط غضب متزايد من احتمال طرد فلسطينيين من منازل مقامة على أراض يدعي مستوطنون يهود ملكيتهم لها، بحسب وكالة "رويترز".

هذا وانتقد عدد من المسؤولين الأتراك إسرائيل مع اندلاع الاشتباكات، ودعوا الدول الأخرى إلى التنديد، في حين حث بيان لوزارة الخارجية التركية إسرائيل على "الإنهاء الفوري لموقفها الاستفزازي والعدائي والتصرف بعقلانية".

المصدر: "رويترز"

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