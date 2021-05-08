نائب أردوغان يدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس

ندد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت يوم الجمعة المصلين داخل المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

وقال نائب أردوغان في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أدين بشدة الاعتداءات التي طالت المسجد الأقصى أول قبلة لنا، حيث قامت بها إسرائيل التي لا تحترم أية مقدسات مطلقا".

وتابع قائلا "إسرائيل ترتكب جرائم حرب وجرائم إنسانية في الأراضي الفلسطينية، وستواصل ظلمها طالما يغض العالم طرفه عن هذا الاحتلال والظلم".

وطالب أوقطاي القوات الإسرائيلية بالتوقف الفوري عن ممارساتها العدوانية.

İsrail devleti Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir.Dünya bu işgal ve hukuksuzluğa göz yumdukça zulmünü devam ettirecektir.

Hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail’in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını şiddetle kınıyorum.Derhal durdurulmalıdır — Fuat Oktay (@fuatoktay) May 7, 2021

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ومساء الجمعة، صعدت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها في القدس حيث أصيب 163 فلسطينيا بالرصاص المطاطي، وعشرات بحالات اختناق إثر هجوم شنته على المصلين داخل الأقصى، بحسب جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني".

ومنذ بداية شهر رمضان، يحتج الشبان الفلسطينيون على منعهم من الجلوس على مدرج باب العامود، ما فجر مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية.

أما حي الشيخ جراح فيشهد منذ أكثر من 10 أيام، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم.

ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956، لصالح جمعيات استيطانية وتزعم تل أبيب أن المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل عام 1948.

المصدر: الأناضول