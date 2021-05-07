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كولومبيا تطرد دبلوماسيا كوبيا على خلفية "أنشطة تتعارض مع مهامه"

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كولومبيا تطرد دبلوماسيا كوبيا على خلفية
Globallookpress Karol Kozlowski
كولومبيا - أرشيف
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أعلنت الحكومة الكولومبية طرد دبلوماسي كوبي "على خلفية ممارسته أنشطة تتعارض مع مهام منصبه".

ولم يذكر البيان الصادر عن الخارجية الكولومبية أسباب إبعاد الدبلوماسي على الرغم من أن حساب وزارة الخارجية على "تويتر"، أكد أن له دورا يحظى "بالأولوية بالنسبة للعلاقات الدبلوماسية والتعاون" مع كوبا.

وجاء في رسالة الخارجية الكولومبية التي تم استلامها في كوبا الخميس الماضي أن "كولومبيا ألغت الاعتماد الدبلوماسي لغارسيا لازو وتأشيرة دخوله وأمهلته 48 ساعة لمغادرة البلاد".

من جهتها بعثت كوبا رسالة تطالب فيها بالإيضاح، واصفة إبعاد الدبلوماسي بأنه "عمل غير ودي".

وقالت كوبا: "الإبعاد قرار لا أساس له، ومن شأنه أن يؤثر على عمل سفارتنا".

المصدر: "أ ب"

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