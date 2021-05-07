كولومبيا تطرد دبلوماسيا كوبيا على خلفية "أنشطة تتعارض مع مهامه"

أعلنت الحكومة الكولومبية طرد دبلوماسي كوبي "على خلفية ممارسته أنشطة تتعارض مع مهام منصبه".

ولم يذكر البيان الصادر عن الخارجية الكولومبية أسباب إبعاد الدبلوماسي على الرغم من أن حساب وزارة الخارجية على "تويتر"، أكد أن له دورا يحظى "بالأولوية بالنسبة للعلاقات الدبلوماسية والتعاون" مع كوبا.

1/3 Cancillería, en nombre del Gobierno Nacional, informa que se tomó la decisión de declarar persona non grata a un funcionario de la embajada de Cuba acreditado en Colombia — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) May 7, 2021

وجاء في رسالة الخارجية الكولومبية التي تم استلامها في كوبا الخميس الماضي أن "كولومبيا ألغت الاعتماد الدبلوماسي لغارسيا لازو وتأشيرة دخوله وأمهلته 48 ساعة لمغادرة البلاد".

من جهتها بعثت كوبا رسالة تطالب فيها بالإيضاح، واصفة إبعاد الدبلوماسي بأنه "عمل غير ودي".

وقالت كوبا: "الإبعاد قرار لا أساس له، ومن شأنه أن يؤثر على عمل سفارتنا".

المصدر: "أ ب"