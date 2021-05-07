الصين تحتج على قرار فرنسي يخص تايوان

احتجت الصين بشدة على قرار تبناه مجلس الشيوخ الفرنسي يؤيد مشاركة تايوان في منظمات دولية ووصفته بأنه "تدخل سافر في الشؤون الداخلية الصينية".

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ووصفت السفارة الصينية في فرنسا الخطوة بأنها "انتهاك لمبدأ الصين الواحدة وتدخل سافر في الشؤون الداخلية للصين"، وطالبت فرنسا باحترام "السيادة الوطنية للصين ووحدة أراضيها والتعامل بحذر ودقة مع المسائل المرتبطة بتايوان".

وأعربت عن معارضة الصين الحازمة للقرار الذي أقره مجلس الشيوخ الفرنسي أمس بغالبية كبيرة ويؤيد فيه مشاركة تايوان في أعمال جمعية الصحة العالمية، وهي أعلى جهاز لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية، وكذلك أيد المجلس انضمامها إلى منظمة الطيران المدني الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، إضافة إلى الإنتربول.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم السفارة أن "وحدة الصين لا يمكن الطعن بها أو انتهاكها"، واشار إلى أن "الدول التي تتمتع بسيادة هي الوحيدة المخوّلة نيل العضوية في هذه المنظمات"

وأوضح المتحدث أن تايوان "بصفتها مقاطعة تابعة للصين لا يحق لها الانضمام إلى تلك المنظمات" وأن "احترام مبدأ الصين الواحدة يشكل الأسس السياسية للعلاقات الصينية الفرنسية" وقال إن ذلك المبدأ "التزام قطعته رسميا كل الحكومات الفرنسية المتعاقبة منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية الصينية الفرنسية عام 1964".

المصدر: فرانس برس