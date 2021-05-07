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بايدن: واثق من لقاء بوتين قريبا

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بايدن: واثق من لقاء بوتين قريبا
Reuters Bill Berkrot
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن - أرشيف
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم أنه يتوقع أن يتمكن من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبا، فيما العمل مستمر على تحديد مكان وزمان هذا اللقاء.

وقال: "أنا متأكد من أنه يمكننا القيام بذلك، لكن الآن لا يوجد وقت محدد أو مكان محدد، نحن نعمل على ذلك".

وأضاف، ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر وجود القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا "إشارة" من موسكو لواشنطن، وأن ذلك ربما يؤثر على قراره عقد قمة مع الرئيس الروسي: "هذا لا يؤثر على رغبتي في الاجتماع على انفراد مع بوتين، ونرى أنه في وقت سابق كان هناك المزيد من القوات على الحدود، والآن وهو يسحبها... أعدادها أقل مما كان قبل شهر بكثير".

من جهته، قال البيت الأبيض في وقت سابق، إن "بايدن اقترح على بوتين عقد اجتماع قمة هذا الصيف في إحدى الدول الأوروبية لبحث القضايا المتراكمة في العلاقات الثنائية".

بدوره، ذكر الكرملين أنه "تجري مناقشة موعد محتمل للاجتماع" بين الزعيمين.

المصدر: "نوفوستي"

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