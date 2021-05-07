بايدن: نعتقد أن إيران جادة في مفاوضات فيينا لكن من غير الواضح إلى أي مدى

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يعتقد أن إيران جادة في المفاوضات حول برنامجها النووي، لكن ليس من الواضح إلى أي مدى.

وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن إيران جادة في المحادثات التي تجرى في فيينا، أجاب بايدن: "نعم ولكن لأي مدى وما هم على استعداد لفعله، أمران مختلفان".

وأضاف بايدن: "لكننا ما زلنا نتحاور".

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وفي وقت سابق، أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين في مفاوضات فيينا أن الولايات المتحدة أبدت استعدادها لرفع جزء ملموس من عقوباتها عن طهران، لكن الأخيرة تطالب بالمزيد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يترأس فريق بلاده في المفاوضات الجارية في العاصمة النمساوية اليوم الجمعة: "سلمت إلينا معلومات من الجانب الأمريكي بأنهم جادون برغبتهم في العودة إلى الاتفاق النووي وأعلنوا حتى الآن استعدادهم لرفع جزء كبير من عقوباتهم".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن هذا العرض الأمريكي لا يتطابق مع وجه نظر طهران، مضيفا: "لذلك ستتواصل المشاورات ما لم تتم تلبية كل مطالبنا".

وأشار إلى أن هذا العرض الأمريكي ليس كافيا من وجه نظر طهران: "لذلك ستتواصل المشاورات ما لم تتم تلبية كل مطالبنا".

المصدر: رويترز