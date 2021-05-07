تايلاند تسجل حصيلة قياسية في إصابات كورونا الجديدة

أعلنت الصحة التايلاندية الجمعة تسجيل 2044 إصابة و27 وفاة جديدة بكورونا في أنحاء البلاد، ليصل إجمالي الإصابات منذ يناير 2020 إلى 78855، والوفيات إلى 363 حالة.

وأعربت السلطات الصحية عن قلقها بعدما تأكد تسجيل 869 إصابة جديدة و18 وفاة بفيروس كورونا في العاصمة بانكوك، فيما تواجه البلاد موجة تفش جديدة للفيروس.

وقال المتحدث باسم مركز الحكومة لإدارة أزمة كورونا تاويسيلب فيسانويوتين، إن "بانكوك تسجل أكثر من 500 حالة جديدة يوميا منذ بداية الشهر الجاري، دون مؤشر على الانحسار".

وأضاف: "أقيمت العيادات الميدانية في عدد من المدن، ومنها بانكوك، كما نحاول إقامة عيادة ميدانية جديدة تتسع لأكثر من ألف سرير".

وأعلنت إدارة العاصمة الجمعة، تمديد قيود حظر كان المفترض أن ينتهي العمل بها في الـ9 من مايو لتستمر حتى 17 مايو الجاري، وتتضمن "حظر عمل المطاعم إلا من إرسال الطلبات للمنازل، وإغلاق 35 نوعا من الأماكن منها الحانات والصالات الرياضية والملاعب وحلبات الملاكمة وتقليل ساعات عمل بقية الأعمال".

المصدر: "أ ب"