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تايلاند تتعرض لموجة تفشي كورونا ثالثة وتسجل عددا قياسيا من الوفيات

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تايلاند تتعرض لموجة تفشي كورونا ثالثة وتسجل عددا قياسيا من الوفيات
Reuters
أرشيف/ تايلند
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أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم السبت، عن تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الوفيات في البلاد بفيروس كورونا، بلغ 21 وفاة في يوم واحد.

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وسجلت الوزارة 1891 إصابة جديدة في آخر 24 ساعة، في موجة ثالثة شرسة من الإصابات، بعد عام من نجاح تايلاند النسبي في السيطرة على الفيروس.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في تايلاند 67044 منذ بدء الجائحة العام الماضي، مع 224 حالة وفاة في المجمل.

وتصل الغرامات التي تفرضها تايلاند على الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامات بالأماكن العامة في 48 مقاطعة إلى 20 ألف بات، أي نحو 640 دولارا.

المصدر: رويترز

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