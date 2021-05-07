تركيا: لا يمكن لدولة بمفردها إخراج تركيا من برنامج "إف-35"

أكد رئيس الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية، إسماعيل دمير، عدم وجود أي أرضية قانونية لاستبعاد تركيا من مشروع مقاتلة "إف-35" أو عدم تسليمها قسما من مقاتلاتها.

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وأوضح دمير أن اتفاقية الشراكة التي تركيا عضو فيها، تنص على عدم قدرة أي شريك على استبعاد شريك آخر في مشروع المقاتلة، وأن هذا القرار يتم بإجماع كافة الشركاء أو انسحاب الدولة من تلقاء نفسها.

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قال بوقت سابق لوكالة "ألأناضول" التركية، إن بلاده أخطرت تركيا بإخراجها رسميا من برنامج إنتاج مقاتلات "F-35".

وأشار إلى أن الإخطار يشير إلى فسخ مذكرة التفاهم المشتركة المفتوحة لتوقيع المشاركين بالبرنامج في 2006، والتي وقعت عليها تركيا في 26 يناير 2007، وعدم ضم تركيا لمذكرة التفاهم الجديدة.

وقال المسؤول إن مذكرة 2006 تم تحديثها مع الشركاء الثمانية المتبقين ولم يتم ضم مشاركين جدد إلى البرنامج.

تجدر الإشارة أن تركيا هي إحدى الدول المشاركة في مشروع تصنيع المقاتلة المذكورة، ودفعت نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع، وإلى جانب تركيا تتكون الدول المشاركة في البرنامج من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.

وكانت الولايات المتحدة علقت في يوليو 2019، شراكة تركيا في المشروع بسبب تسلمها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400".

المصدر: الأناضول