جونسون: نتائج الانتخابات مشجعة حتى الآن

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن نتائج الانتخابات الفرعية والتي أدت إلى فوز حزب المحافظين الحاكم في هارتلبول، معقل حزب العمال السابق، كانت "مشجعة للغاية".

وقال في تصريح: النتائج المشجعة للغاية حتى الآن.. وسأتحدث عن الموضوع بشكل أكبر في وقت لاحق في هارتلبول".

وبهذا الفوز، يكون حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا وجه ضربة موجعة إلى حزب العمال المعارض.

وحسب نتائج الانتخابات، حصدت المرشحة المحافظة جيل مورتيمر على أكثر من 15.5 ألف صوت (أي نحو 52% من إجمالي أصوات الناخبين)، مقابل 8.5 ألف صوت (أي حوالي 29% من الأصوات فقط) لدى المرشح عن حزب العمال بول ويليامز.

وانتزع المحافظون بهذا الفور من حزب العمال السيطرة على المقعد البرلماني عن هارتلبول، لأول مرة منذ إنشائه عام 1974.

المصدر: "رويترز" + RT