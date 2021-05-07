المحافظون البريطانيون يوجهون ضربة انتخابية مبكرة موجعة لحزب العمال

وجه حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا ضربة موجعة إلى حزب العمال المعارض بالفوز في انتخابات تكميلية خاصة ببلدة هارتلبول شمال إنجلترا، لأول مرة في تاريخ البلاد.

وحسب نتائج الانتخابات التي أجريت أمس الخميس، حصدت المرشحة المحافظة جيل مورتيمر على أكثر من 15.5 ألف صوت (أي نحو 52% من إجمالي أصوات الناخبين)، مقابل 8.5 ألف صوت (أي حوالي 29% من الأصوات فقط) لدى المرشح عن حزب العمال بول ويليامز.

وانتزع المحافظون بهذا الفور من حزب العمال السيطرة على المقعد البرلماني عن هارتلبول، لأول مرة منذ إنشائه عام 1974.

وغادر المرشح عن حزب العمال مركز اقتراع حيث كان ينتظر نتائج التصويت عبر بوابة خلفية دون الإدلاء بتصريحات أمام الصحفيين.

وتمثل نتائج التصويت هذه دليلا جديدا على إحراز المحافظين الذين يقودهم رئيس الوزراء بوريس جونسون تقدما على حساب حزب العمال، لاسيما في المناطق التي كانت تعد حتى الآونة الأخيرة معاقل الحزب المعارض التقليدية.

وسيتم في بريطانيا خلال اليومين المقبلين الإعلان عن نتائج ما يسمى "الخميس الكبير"، أي مجموعة من الانتخابات التكميلية التي تشمل نحو 50 مليون ناخب، ما يمثل أكبر عملية اقتراع خارج الانتخابات البرلمانية في المملكة المتحدة.

وتشكل هذه الانتخابات اختبارا رئيسيا لمستوى شعبية حزب العمال، بعد عام من تعهد زعيمه الجديد كير ستارمر بـ"إعادة بناء الجدار الأحمر" بعد تكبد الحزب المعارض في الانتخابات البرلمانية عام 2019 أسوأ هزيمة له أمام المحافظين منذ عام 1935.

المصدر: غارديان + أسوشيتد برس