بوتين يهنئ اليهود بيوم الخلاص والتحرير

قال موقع الكرملين على الإنترنت اليوم، إن الرئيس فلاديمير بوتين هنأ اليهود الروس بحلول يوم الإنقاذ والتحرير.

وجاء في برقية التهنئة: "يوم الخلاص والتحرير - يوم 26 Iyar - تم تأسيسه في ذكرى الإنجاز العظيم لجنود وضباط الجيش الأحمر وجيوش دول الحلفاء التي سحقت النازية، وأنقذت اليهود والشعوب الأخرى من الدمار الشامل. أتمنى لكم السلام والسعادة والرخاء".

وأشار الرئيس بوتين، إلى أن هذا العيد قد وحد الناس حول المثل والقيم الإنسانية الراسخة.

وأعرب بوتين في تهنئته، عن ثقته في أن الاحتفال بيوم الخلاص والتحرير يعزز الصلة بين الأجيال ويخدم التربية الوطنية للشباب، كما وجه الرئيس الروسي، الشكر إلى المحاربين القدامى.

وذكر موقع الكرملين، بأنه يتم الاحتفال بهذا العيد اليهودي بمناسبة تحقيق الانتصار على الفاشية في العديد من دول العالم. لقد حل هذا العيد في يوم 26 من شهر مايو ووفقا للتقويم العبري، وهو ما يقابل يوم 9 مايو 1945.

المصدر: تاس