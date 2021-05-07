مختبر هنغاري يحسم جدلا بين روسيا وسلوفاكيا بشأن لقاح "سبوتنيك V"

أعلنت سلطات سلوفاكيا أن مختبرا في هنغاريا أكد فعالية شحنة لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا التي أصبحت موضع خلاف بين موسكو وبراتيسلافا.

وصرح وزير الصحة السلوفاكي فلاديمير لينغفارسكي، حسب ما نقلت عنه قناة TA-3 اليوم الجمعة، بأن حكومة براتيسلافا تسلمت من هنغاريا نتائج اختبارات اللقاح الذي صدرته روسيا إلى سلوفاكيا، مؤكدا أن "كل شيء على ما يرام".

وسلمت إلى هنغاريا 46 جرعة من شحنة "سبوتنيك V" التي وصلت سلوفاكيا في أول مارس للفحص، بسبب عدم وجود مختبرات تنتمي إلى شبكة "مختبر مراقبة الأدوية الرسمي" التابعة للاتحاد الأوروبي (OMCL) في الأراضي السلوفاكية.

وأصبحت هذه الشحنة موضع خلاف حاد بين موسكو وبراتيسلافا أوائل أبريل الماضي، إذ أصدر معهد الرقابة على الأدوية الحكومي السلوفاكي (SIDC) بيانا زعم فيه أن شحنة "سبوتنيك V" التي وصلت البلاد لا تتطابق مع مواصفات اللقاح الروسي الرسمية.

واستشهد هذا البيان بنتائج الفحوصات التي أجراها مختبر غير معتمد رسميا لدى الاتحاد الأوروبي.

وشددت موسكو من جانبها على أن كل شحنات لقاحها تخضع للرقابة الصارمة، وطالبت براتيسلافا بإعادة الشحنة التي أثارت الخلاف، متهمة الجانب السلوفاكي بمخالفة شروط العقد المبرم بين الدولتين.

ورجح نائب رئيس الوزراء السلوفاكي إيغور ماتوفيتش أن سبب هذا الخلاف يعود إلى وجود "العديد من الخصوم رفيعي المستوى" للقاح الروسي في سلوفاكيا، قائلا إنهم "فعلوا كل ما بوسعهم من أجل منع استخدامه في الجمهورية".

المصدر: TA-3 + RT + نوفوستي