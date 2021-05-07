خفر السواحل الليبي يطلق النار على صياد إيطالي قبالة مياه طرابلس

ذكرت وكالة "آكي" الايطالية أن قائد قارب صيد إيطالي أصيب بجروح في أعقاب إطلاق رصاص من زورق لخفر السواحل الليبي على بعد 75 ميلا شمال شرق طرابلس.

وعلى الأثر دعا رئيس بلدية مازارا ديل فالو (شمال-غرب جزيرة صقلية)، سالفاتوري كوينشي الحكومة الإيطالية للتوصل الى حل مع السلطات الليبية في قطاع صيد الأسماك بمياه المتوسط.

وقال كوينشي: "عاجلا أم آجلا سوف يسقط قتيل. أنا متأكد من ذلك، لأنه إلى أن يتم إيجاد حل لهذه المشكلة، سيكون الصيادون دائما في خطر في تلك المنطقة".

يذكر أنه لا يوجد اتفاق بين روما وطرابلس بشأن أنشطة الصيد بمياه المتوسط، على الرغم من تكرار الحوادث بين البلدين، آخرها احتجاز قوات في شرق ليبيا لصيادين صقليين بسجن في مدينة بنغازي.

وتقول السلطات الإيطالية إن ليبيا في إبان عهد القذافي، وسعت وبشكل غير مشروع مياهها الإقليمية، التي ينبغي وفق القانون الدولي ألا تتجاوز من 12 ميلا بحريا، إلى 62 ميلا بحريا.

المصدر: "آكي"