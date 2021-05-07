في حمى المواجهة.. تصادم قاربين بريطاني وفرنسي في "المانش"

أفاد موقع "بيزنس إنسايدر" بوقوع حادث تصادم بين قاربين في بحر المانش، إبان المواجهة بين فرنسا والمملكة المتحدة، بسبب حقوق الصيد ما بعد "بريكست".

ويظهر في الفيديو قارب من دون علم فوقه يقترب من قارب آخر يحمل علم جيرسي، الجزيرة التابعة لبريطانيا والتي تتمتع بحكم ذاتي.

ومن غير الواضح ما الدول التي ينتمي إليها القاربان، إلا أنه يبدو أن زورقا فرنسيا اصطدم بسفينة بريطانية.

WATCH: The moment boats collide off the coast of Jersey this morning.

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هذا وشهد يوم أمس الخميس بوادر مواجهة بين فرنسا وبريطانيا، وذلك بعد أن أعلن رئيس رابطة الصيادين الفرنسيين دميتري روجوف، أن 100 سفينة صيد فرنسية ستبحر إلى ميناء جيرسي في إطار احتجاج على القواعد الجديدة التي أدخلتها حكومة جيرسي بموجب اتفاقية التجارة والتعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي (TCA)، والتي تطلب من القوارب الفرنسية أن تظهر إثباتا بأن لديها تاريخا في الصيد في مياه جيرسي.

وعلى الأثر، أمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإرسال سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الملكية لحماية ميناء جزيرة جيرسي خشية إغلاق تفرضه عليه سفن الصيد الفرنسية.

وكانت حكومة جيرسي قد امتعضت من التصريحات التي أدلى بها يوم الثلاثاء وزير الشؤون البحرية الفرنسي، أنيك جيراردان، الذي حذر من أن إمدادات الكهرباء للجزيرة قد تنقطع ردا على عدم قدرة الأسطول الفرنسي على الوصول إلى مياهها.

من جهتها، قالت الرئاسة الفرنسية إن باريس حريصة على ألا يتدهور الوضع في جزيرة جيرسي البريطانية، إلا أنها اعتبرت أن "اللغة البريطانية بشأن هذه المسألة أدت إلى تفاقم التوتر".

المصدر: "بيزنس إنسايدر" + RT