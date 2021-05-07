إسرائيل ترفع حالة التأهب تحسبا لأي تصعيد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، بأن الأجهزة الأمنية، قررت رفع حالة التأهب تحسبا لأي تصعيد على مختلف الجبهات.

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وقال مصدر عسكري إسرائيلي لهيئة البث الإسرائيلي "مكان" إن القرار جاء تزامنا مع اقتراب انتهاء شهر رمضان، ويوم القدس الذي يصادف الأسبوع المقبل.

ولفتت الهيئة إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد تحسبا لأسبوع متوتر، وسيتم نشر قوات معززة في الضفة الغربية بالإضافة الى وحدات خاصة، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات إضافية لمنع أي تصعيد.

كما لفتت هيئة البث الإسرائيلي، إلى التوترات في حي الشيخ الجراح شرق القدس، مشيرة إلى أن المواجهات التي اندلعت في الفترة الأخيرة بين المقدسيين وقوات الأمن، دفعت إلى رفع المستوى الأمني في القدس.

المصدر: مكان+ إسرائيل 24