رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يزور البحرين

أعلنت البحرين يوم الخميس أن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) يوسي كوهين زار المنامة، وبحث مع مسؤوليها آفاق تعزيز التعاون.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)، أن كوهين أجرى زيارة إلى المنامة، وكان في استقباله عادل بن خليفة الفاضل، رئيس جهاز المخابرات الوطني، وأحمد بن عبد العزيز آل خليفة، رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي.

وناقش الجانبان خلال الزيارة آفاق التنسيق والتعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وفق الوكالة.

كما بحثا أبرز المجالات الأمنية والمستجدات والتطورات الإقليمية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، دون تفاصيل أكثر.

ووقعت الإمارات والبحرين مع إسرائيل في 15 سبتمبر 2020 اتفاقية تطبيع كامل للعلاقات، وتبع ذلك توقيع عشرات الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية والسياحية والصحية والمصرفية والتكنولوجية والطيران.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية الرسمية