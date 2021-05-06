البحرية الإيطالية تنقذ صيادا أصيب بطلقات تحذيرية قبالة ليبيا

أفادت وسائل إعلام إيطالية يوم الخميس، بأن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية أنقذت أحد أفراد طاقم زورق صيد إيطالي أصيب بجروح، نتيجة طلقات تحذيرية أطلقها خفر السواحل الليبي.

وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" أن الليبيين فتحوا النار بالقرب من زورقي الصيد "أليسيو وأرتيميد" في البحر المتوسط، على بعد 75 ميلا شمال مدينة مصراتة الليبية، ولم يتم احتجاز الزورقين من قبل الليبيين.

ولم يتم الرد على المكالمات الموجهة إلى البحرية الإيطالية ووزارة الدفاع للتعقيب بعد.

ونجت سبعة زوارق صيد إيطالية من محاولة قارب مليشيا ليبية توقيفها قرب بنغازي، حسبما أفادت "كورييري".

المصدر: أ ب