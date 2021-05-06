الأمير هاري وميغان يدعوان للتبرع لتوفير لقاحات كورونا للمعوزين

احتفل الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان بعيد الميلاد الثاني لابنهما آرتشي، ودعيا للتبرع لتوفير لقاحات كورونا للمعوزين على مستوى العالم.

وقال الزوجان المقيمان في كاليفورنيا: "لم نجد أفضل من ذلك لتكريم ابننا في عيد ميلاده".

وكتبا على موقعهما الإلكتروني: "تأثرنا للغاية على مدى العامين الماضيين بدفء المشاعر والدعم لأسرتنا احتفالا بعيد ميلاد آرتشي.. 80% من نحو مليار جرعة من اللقاحات التي استخدمت حتى الآن وزعت في الدول الغنية".

وذكرت رسالة نشرت على حساب الملكة إليزابيث على "تويتر": "نتمنى لآرتشي ماونتباتن-وندسور احتفالا سعيدا بعيد ميلاده الثاني اليوم"، كما تلقى الأمير الصغير أمنيات طيبة من جده الأمير تشارلز ولي العهد وعمه الأمير وليام وزوجته كيت.

وفي سياق آخر، قالت ميغان التي تنتظر طفلها الثاني، إن "آرتشي وهاري كانا مصدر إلهام لكتاب أطفال جديد كتبته وسينشر الشهر المقبل".

وولد آرتشي ماونتباتن-وندسور في مستشفى بورتلاند في لندن في مايو 2019، ويعيش الآن مع والديه في مدينة لوس أنجليس الأمريكية.

المصدر: "رويترز"