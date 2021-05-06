السودان ينفي تدريبه مجموعات مناوئة للحكومة الإثيوبية
AFP
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نفت وزارة الخارجية السودانية تصريحات حاكم إقليم الأمهرة الإثيوبي التي اتهم فيها السودان بتدريب مجموعات مناوئة للحكومة الإثيوبية على الأراضي السودانية والدفع بها للقتال في تيغراي.
وقالت الخارجية السودانية في بيان إن "إطلاق إثيوبيا مثل هذه الاتهامات المنافية للحقيقة، سعيا منها للهروب من أزماتها الداخلية وربطها بأطراف خارجية من أجل تحقيق مصالح سياسية داخلية، هو أمر مؤسف وغير مسؤول ولا يخدم قضايا حسن الجوار وأمن واستقرار الإقليم".
المصدر: RT