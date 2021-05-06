اغتيال مذيع في قناة تلفزيونية أفغانية

قال مسؤولون إقليميون إن مسلحين قتلوا مذيع أخبار في قندهار بجنوب أفغانستان، بعد يوم من تهديد حركة "طالبان" لوسائل الإعلام العاملة في أفغانستان وللصحفيين بسبب تغطيتهم لنشاطات الحركة.

وقال جمال ناصر، المتحدث باسم شرطة المحافظة، إن نعمة روان الذي كان يعمل مذيعا للأخبار في قناة ToloNews، أكبر محطة تلفزيونية خاصة، قتل صباح الخميس بالرصاص، مؤكدا "أننا فتحنا تحقيقا".

#AFG Nimat Rawan was a household name in Afghanistan. He was a popular TV presenter @TOLOnews and then he joined finance ministry as head of the press.He was a dynamic,capable and energetic Afghan. He was murdered in Kandahar city.Afghanistan’s capable generation is under attack. pic.twitter.com/URHIol5bAj — BILAL SARWARY (@bsarwary) May 6, 2021

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن المسؤولين الحكوميين يحملون "طالبان" المسؤولية على ما يقولون إنه "تكتيك لنشر الخوف مع تجنب وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين".

وفي أواخر فبراير الماضي قتل 5 من أفراد أسرة الصحفي "بسم الله أيماق" في هجوم شنه مسلحون في مدينة فيروز كوه في ولاية غور وسط أفغانستان.

Nimat Rawan former @TOLOnews presenter assassinated in Kandahar today. Increased level of targeted assassinations are unacceptable and Heart breaking. Government need to take all measures to bring perpetrators to trial and establish justice. pic.twitter.com/ouRFWVzMEJ — Mohammad Imran Tanveer (@Mohamma60442724) May 6, 2021

واقتحم مسلحون منزل عائلة الصحفي أيماق الذي قتل في هجوم بولاية غور في 1 يناير الماضي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على أسرة أيماق وعن غالبية الهجمات التي دفعت الصحفيين الأفغان نحو الهجرة أو الاستقالة.

وفي وقت سابق من فبراير اغتال مسلحون مجهولون "خليل نارمغو"، الرئيس السابق لنقابة الصحفيين في ولاية بغلان الشمالية.

المصدر: "رويترز" + وكالات