طائرة "الشبح" التركية تدخل الخدمة في 2029

تخطط تركيا لتصنيع طائرة شبحية تكون بديلا لمقاتلة "f 35" الأمريكية، من المقرر أن تدخل الخدمة عام 2029 لتكون مقاتلة هيمنة جوية من الجيل التالي تعتمد عليها القوات الجوية التركية.

وبحسب مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية فإن تركيا تخطط لإنتاج طائرة شبحية من الجيل التالي تحمل اسم "تي إف - إكس"، مشيرة إلى أنه وفقا للتقديرات التركية فإن تلك الطائرة ستقوم بأول رحلة طيران عام 2025، على أن يبدأ إنتاجها المتسلسل بعد ذلك بـ 4 سنوات.

وقالت إنه "بعدما تم استبعادها من برنامج تصنيع مقاتلات "إف - 35" قررت تركيا المضي قدما في تنفيذ برنامج طموح لإنتاج طائرة شبحية من الجيل التالي محليا".

ولفتت المجلة إلى أن أنقرة أعلنت في وقت سابق أنها تستكمل قريبا، الممر الخاص باختبار الطائرة أثناء مراحل تصنيعها ضمن برنامج يشارك فيها نحو 6 آلاف مهندس، مبينة أن تركيا كانت تستثمر نحو 1.4 مليار دولار ضمن برنامج مقاتلات "إف - 35" وكانت تصنع نحو 100 قطعة من مكونات الطائرة، حتى تم استبعادها عام 2019، وهو ما جعلها تقرر بدء الاستثمار في مشروع طائرة محلية وضخ تمويل للمرحلة الأولى من المشروع يقدر بـ 1.3 مليار دولار.

المصدر: "ناشيونال إنترست"