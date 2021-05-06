فرنسا.. 244 وفاة و26000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 244 وفاة و26000 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليوم أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 105631، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 5706378.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس وصل إلى 16470367.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 257 وفاة و24371 إصابة بالفيروس.

المصدر: RT