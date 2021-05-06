تركيا: نرغب بوضع أجندة إيجابية مع اليونان حول الأقليات

قال نائب وزير الخارجية التركي، ياووز سليم قيران، إن بلاده ترغب في وضع أجندة إيجابية مع اليونان، فيما يتعلق بحقوق الأقليات.

وفي تصريحات في القنصلية العامة التركية بمنطقة كوموتيني اليونانية على هامش زيارته إلى منطقتي سلانيك وتراقيا الغربية، قال قيران: "يجب ألا ينتظر أحد من تركيا التزام الصمت إزاء انتهاك حقوق الأقليات (في إشارة إلى الأقلية التركية في اليونان)".

وأكد أن "بلاده ستواصل الحديث عن حقوق الأقليات في اليونان على مختلف الأصعدة".

وأوضح أن "أنقرة تنظر إلى الأقلية الرومية في تركيا ونظيرتها التركية في اليونان، على أنهما جسر لتعزيز علاقات البلدين".

ودعا "الأصدقاء اليونانيين" إلى "متابعة شؤون الأقليات على أراضي بلادهم، وفتح الباب أمام حياة كريمة لهم، كما تفعل تركيا مع الأقلية الرومية على أراضيها".

ولفت إلى أن "إنكار الهوية العرقية وتقييد حريات الأقليات في اليونان، يؤثر سلبا على علاقات البلدين".

كما أشار إلى أن "أنقرة ترغب في وضع أجندة إيجابية مع أثينا، فيما يخص حقوق الأقليات لدى الأخيرة".

المصدر: "الأناضول"